Fenerbahçe'den Merih Demiral sürprizi! Anlaşma an meselesi

Fenerbahçe, Mourinho'nun isteğiyle stoper hattını güçlendirmeye karar verdi. Avrupa'da transfer döneminin kapanmasını fırsat bilen sarı-lacivertliler Merih Demiral için girişimlere başladı.

KADIKÖY'E GELMİŞTİ

30 Ağustos Cuma günü Ülker Stadyumu'nde oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçını tribünden takip eden Merih Demiral taraftarları heyecanlandırmıştı.

FENERBAHÇE TEKLİF YAPACAK

Fenerbahçe'de yeniden oynamaya sıcak bakan Merih Demiral için Arap kulübüne teklif yapılacak. Kiralık olarak anlaşma noktası arayan sarı-lacivertliler, Al-Ahli'yi ikna etmesi durumunda imzalar atılacak.