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Fenerbahçe'den Merih Demiral sürprizi! Anlaşma an meselesi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.09.2024 13:51
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Kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de devam eden Merih Demiral için Fenerbahçe devreye girdi. Stoper hattını kuvvetlendirmek isteyen sarı-lacivertliler milli futbolcu için kolları sıvadı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den Merih Demiral sürprizi! Anlaşma an meselesi
Merih Demiral

Merih Demiral

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Al Ahli SC
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Fenerbahçe, Mourinho'nun isteğiyle stoper hattını güçlendirmeye karar verdi. Avrupa'da transfer döneminin kapanmasını fırsat bilen sarı-lacivertliler Merih Demiral için girişimlere başladı.

KADIKÖY'E GELMİŞTİ

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30 Ağustos Cuma günü Ülker Stadyumu'nde oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçını tribünden takip eden Merih Demiral taraftarları heyecanlandırmıştı.

FENERBAHÇE TEKLİF YAPACAK

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Fenerbahçe'de yeniden oynamaya sıcak bakan Merih Demiral için Arap kulübüne teklif yapılacak. Kiralık olarak anlaşma noktası arayan sarı-lacivertliler, Al-Ahli'yi ikna etmesi durumunda imzalar atılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Merih Demiral fenerbahçe
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