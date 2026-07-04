Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı! Türkiye'de bir ilk...

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği kampla sürdüren Fenerbahçe'de, iç transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımın ilk etap kamp kadrosunda yer alan ve durumu taraftarlar arasında merak konusu olan Mert Hakan Yandaş'ın geleceği belli oldu.

MERT HAKAN İLE İLGİLİ KARAR VERİLDİ

İsmail Kartal'ın talebine olumlu yaklaşan Fenerbahçe yönetimi Mert Hakan Yandaş ile ilgili kararını verdi.

1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Yandaş, Fenerbahçe'den asgari ücret alacak.

TÜRKİYE'DE BİR İLK!

Yandaş böylece 4 büyüklerde asgari ücret alan ilk oyuncu oldu.