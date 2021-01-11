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Fenerbahçe'den Mesut Özil imzalı maske!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.01.2021 09:17 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Mesut Özil transferinin ardından ilk gelir kaynağını buldu.

Fenerbahçe'den Mesut Özil imzalı maske!

Fenerbahçe, son yılların en flaş transferlerinden biri olan Mesut Özil için geri sayıma geçti. Yönetim, maliyeti fazlasıyla karşılamayı planlarken atılacak ilk adım da belli oldu.

Sarı-lacivertliler, ilk olarak 'Mesut Özil maskeleri' pazarlayacak. Maskelerin dünyaca ünlü yıldızın imzasını taşıyan versiyonundan 100 bin adet satılması planlanıyor. Maskenin önünde büyük 'M.Özil' yazacak. Sol tarafta oyuncunun imzası, sağda ise kulüp logosu olacak.

Maskelerin birim fiyatı 29.95 TL olacak. Planlandığı gibi 100 bin satış rakamına ulaşılırsa, ilk aşamada 30 milyon liraya yakın bir gelir edilecek. 'Kazanma' süreci, forma satışları ile devam edecek.

Kısa vadede 300 bin, uzun vadede 400 bin Mesut Özil formasının satılmasını hedefleniyor. 289 TL'lik bir formadan kulübe 150 TL kalıyor. (Skor)

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