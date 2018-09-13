Fenerbahçe'den Metin Oktay'ı anma mesajı

Fenerbahçe, Galatasaray'ın efsane ismi Metin Oktay'ı vefatının 27.yılında paylaştığı mesajla andı.
Fenerbahçe, Türk futbolu ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Metin Oktay'ı vefatının 27.yılında paylaştığı mesajla andı.
İşte sarı lacivertlilerden yapılan o paylaşım:
"Galatasaray Spor Kulübü'nün ve Türk futbolunun efsane futbolcularından Metin Oktay'ı, vefatının 27. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz."
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