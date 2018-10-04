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Fenerbahçe'den Mihajlovic açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.10.2018 13:50 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Spor Kulübü, bugün bazı haber sitelerinde yer alan Mihajlovic iddialarıyla ilgili resmi siteden bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'den Mihajlovic açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü, bugün bazı haber sitelerinde yer alan Mihajlovic iddialarıyla ilgili resmi siteden bir açıklama yaptı.

İşte resmi siteden yapılan açıklama:

Bugün bazı basın organlarında, Fenerbahçemizin teknik direktörlüğüne Sinisa Mihajlovic’in getirilmek istendiği ve bu sebeple görüşmeler yapıldığı iddiaları yer almaktadır. Bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulübümüzden hiçbir yetkili, Mihajlovic ya da başka bir teknik direktörle bu yönde bir görüşme içine girmemiştir.

Teknik Direktörümüz Phillip Cocu görevinin başındayken kamuoyunu aldatıcı nitelikteki bu tarz haberler tarafımızca son derece rahatsızlıkla karşılanmaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe mihajlovic Phillip Cocu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sayın Başkan mutlaka birilerini düşünüp konuşuyorsunuzdur. Lütfen dolduruşa gelmeyin. Sizin içinde Fenerbahçe içinde Aykut KOCAMAN tek ve gerçek çözümdür. Her gün gerekirse buradan aynı şeyleri yazarım. Aykut KOCAMAN dünyanın en iyi teknik direktörleri arasındadır. Geçen seneki takımı Mourinho ya verseydiniz ancak 10. yapardı. Maceraya gerek yok. Aykut hocadan daha karakterli ve iyi bir Fenerbahçeli bulamazsınız.
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