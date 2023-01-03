Fenerbahçe'den muhteşen geri dönüş! Batshuayi'nin 7 dakikada attığı 2 golle sarı-lacivertliler 3 puanı hanesine yazdırdı

Fenerbahçe , Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'a konuk oldu. Süper Lig'de üst üste 2 mağlubiyet aldıktan sonra Hatayspor'u 4-0'la geçen Jorge Jesus'un öğrencileri, Galatasaray ile oynayacakları derbi öncesi Antalyaspor engelini kayıpsız geçmek istiyordu. 14. sırada bulunan Nuri Şahin'in öğrencileri 1-0 öne geçti fakat skoru koruyamadı. Batshuayi'nin 7 dakikada attığı 2 gole engel olamayan Akdeniz ekibi sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

MAÇ DİREKLE BAŞLADI!

Dakikalar henüz 11'i gösterdiğinde Fenerbahçe'nin golcüsü Joshua King ceza alanı sol çaprazından sağına çekip uzak köşeye sert vurdu, top üst direkten oyun alaına döndü.

DAKİKALAR SONRA ANTALYASPOR GOLÜ BULDU

Fenerbahçe'nin baskısından sıyrılan Antalyaspor'da 14. dakikada Güray Vural sol kanattan içeri ortaladı, Haji Wright yerden seken topa kafayı vurdu ve fileleri sarstı. Akdeniz ekibi bu golle 1-0 öne geçti.

ANTALYASPOR 2-0 YAPTI AMA İPTAL EDİLDİ

Maçın 33. dakikasında Antalyaspor'da Bünyamin uzun top attı, Luiz Adriano ceza alanına girdi, Fredy'e gönderdi, Fredy ağları sarssa da gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

FENERBAHÇE DİREKLERİ DÖVDÜ

Mücadelenin ilk yarısının sonuna gelinirken 43. dakikada Ferdi sol kanattan içeri ortaladı, Serdar Aziz kafayı vurdu, top yine üst direkten oyun alanına döndü.

SKOR 1-1 OLDU

Sarı-lacivertlilerde Szalai sağ kanattan ortaladı, King kafayı vurdu, yan direkten döndü, Batshuayi kale önünde kafayla tamamladı. Skor 1-1 oldu.

PENALTI VE GOL!

Sol kanattan ceza alanına yapılan ortada Batshuayi kafayı vurdu, Güray Vural'a çarptı top. Pozisyon sonrası VAR kontrolü yapıldı. Hakem Kadir Sağlam, Güray Vural'ın elle oynadığını söyledi ve penaltı noktasını gösterdi. 62. dakikada Bathsuayi hata yapmadı, fileleri sarstı. Fenerbahçe 1-0 geriden gelerek 2-1 öne geçmeyi başardı! Mücadele 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sonuçlandı.



