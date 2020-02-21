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Fenerbahçe'den Mustafa Cengiz'e cevap

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.02.2020 15:59 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Komsuoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un derbi öncesi hakemleri etkilediği yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Fenerbahçe'den Mustafa Cengiz'e cevap

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Süper Lig'de 23 Şubat Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Anadolu Ajansına açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz'in, Ali Koç'la ilgili yaptığı açıklamaları hatırlatan Komsuoğlu, şunları kaydetti:

"Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz bir toplantıda kulübümüzü hedef alan maalesef yalan-yanlış, gerçek dışı ithamlarda bulunmuş. Kendisi felsefik konuşmayı, kitaplardan filmlerden örnekler vermeyi seviyor. Aristoteles 'Konuş ki seni göreyim.' demiş, biz de Mustafa Cengiz konuştukça kendisini görüyoruz. Ancak söylediklerine cevap verdiğimizde, 'Fenerbahçe bizi hedefe koydu.' diyor. Kendisi konuşuyor, biz cevap vererek gerçekleri göz önüne dökünce 'Gerginliğe, düşmanlığa yöneltmeyelim, gülelim, takılalım.' diyor. Söylemek istediğim şu ki başkanımızın dünkü konuşmasını 'Derbi hakemlerini etki altına almaya çalışıyor' diye okuyan tek kişi sanıyoruz kendisidir. Toplantıyı iki kez izlemiş olduğunu beyan etmiş, iki kez izlemesine gerek de yoktu. Sayın Cengiz, ikinci başkanları Yusuf Günay ile çok eskiye dayanan hukukumuz var. Enerji piyasası için birlikte çok mesai harcadık. Arasalardı onlara on dakikada ne demek istediğimizi anlatırdım. Yanlış anlamasının da önüne geçmiş olurduk."

"GELENEĞİMİZİ SÜRDÜRÜP BU MAÇI GALİP BİTİRECEĞİZ"

Sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Komsuoğlu, hafta sonu oynanacak derbide rakiplerini yenerek Kadıköy'de 20 yılı aşan serilerini devam ettireceklerini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Onlar istedikleri gibi algı çalışması yapmaya devam etsin. Biz; taraftarımızla, takımımızla pazar günü Kadıköy'de geleneğimizi sürdürüp bu maçı galip bitireceğiz. Ayrıca kendisinin 'Hakemlerden cesaret bekliyoruz.' lafının arkasında müthiş bir korku gördük. Frank Darabont imzalı Stephen King romanından sinemaya uyarlanan 'Esaretin Bedeli' filminin sloganı geldi aklıma; korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsünüz. Biz Türk futbolunun herkese eşit mesafede, tertemiz ve korkusuz olacağına dair umudumuzu hiç kaybetmedik. Onlar da kaybetmesinler. Tek amacımız hakkaniyetle, adil bir hakem yönetimiyle, sezon başından beri yaşanan çifte standartların uygulanmadığı bir ortamda, bu maçı üstün oyunumuzla kazanmak."

"DEPLASMAN TRİBÜNLERİNDEKİ OLUMSUZ UYGULAMALARI KALDIRAN FENERBAHÇE'DİR"

Sertaç Komsuoğlu, Mustafa Cengiz'in "Yüksek sesli hoparlörden ses verilip 500-600'e yakın taraftarım duyma zorluğu yaşadı. Gözlemci gelince hoparlörün sesi kısıldı, gözlemci gidince maksimuma getirildi." sözlerine de cevap vererek, şunları belirtti:

"Bir kere Türkiye'de deplasman tribünlerindeki olumsuz uygulamaları kaldıran, giriş çıkışları daha uygun hale getiren, her türlü ihtiyacın karşılanması adına gerekenleri yapan ve en önemlisi maç öncesi ve sonlarında hoparlörlerden yüksek sesli müzik yayınını kesen ilk kulüp, Fenerbahçe'dir. İlk kez geçtiğimiz sezonki Beşiktaş maçımızda bunu yaptık ve rakiplerimiz de bunun devamını getirdi. Kıymetli rakibimiz Beşiktaş'ın da kulübümüze bu misafirperver yaklaşım için teşekkür ettiğini hatırlatmak isterim. Bunu ilk biz yaptık ancak kimin ilk yaptığının da bir önemi yok, önemli olan bu tutumun tüm kulüplerce sahiplenilmiş ve bugün de devam ediyor olmasıdır."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
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