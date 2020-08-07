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Fenerbahçe'den N'Skala açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.08.2020 18:27 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Beşiktaş ile anlaşma sağlayan yıldız sol bek N'Sakala transferi ilgili olarak açıklama yaptı. Sarı lacivertliler yıldız sol bek için herhangi bir girişimleri girişimleri olmadığını ifade etti.

Fenerbahçe'den N'Skala açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da forma giyen Fabrice N'Sakala transferi için bir girişimleri olmadığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen ve Beşiktaş ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelen Fabrice N'Sakala hakkında Fenerbahçe bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut'un, N'Sakala'yı transfer etmek için yönetime talebi olduğu iddiaları hakkında kulüpten, "Teknik direktörümüz Erol Bulut'un, Fabrice N'Sakala ile ilgili bir talebi olmamıştır" açıklaması yapıldı.

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