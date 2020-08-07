Fenerbahçe'den N'Skala açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da forma giyen Fabrice N'Sakala transferi için bir girişimleri olmadığını açıkladı.
Geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen ve Beşiktaş ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelen Fabrice N'Sakala hakkında Fenerbahçe bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut'un, N'Sakala'yı transfer etmek için yönetime talebi olduğu iddiaları hakkında kulüpten, "Teknik direktörümüz Erol Bulut'un, Fabrice N'Sakala ile ilgili bir talebi olmamıştır" açıklaması yapıldı.
'Beşiktaş ve Utku ile görüşüyoruz'
Yayıncı kuruluştan Fenerbahçe'ye telif şoku!
F.Bahçe'de Muriqi'in fiyatı belli oldu
Beşiktaş transferi bitirdi
Trabzonsporlu futbolcular transferin gözdesi
Galatasaray için transfer açıklaması
Trabzonspor'da 3 ayrılık birden açıklandı
İşte Arda Turan'ın alacağı ücret!
Alexis Sanchez 3 yıl Inter'de
Ferreira dönemi sona erdi
Dünya devi kulüp satıldı
Cüneyt Çakır'a dev görev
Okuyucu Yorumları 0 yorum