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Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae'den bir rekor transfer daha! Dünya devine gidiyor...

03.10.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den Napoli'ye 18 milyon Euro gibi rekor bonservisle transfer olan Kim Min-Jae'nin İtalya hikayesi kısa sürüyor. Takımıyla çıktığı ilk maçtan beri müthiş bir performans ortaya koyan Güney Koreli futbolcu İngiliz devinin yolunu tutuyor.

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae'den bir rekor transfer daha! Dünya devine gidiyor...
Kim Min-Jae

Kim Min-Jae

GKO Güney Kore
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Napoli
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Manchester United, eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi devre arasında kadrosuna katıyor. İtalyan medyasında yer alan haberde, Manchester United'ın Napoli'ye Kim Min-Jae'nin sözleşmesinde yer alan 44 milyon Euroluk serbest kalma bedelini ödeyeceği ve renklerine bağlayacağı öğrenildi.

REKOR BONSERVİS BEDELİ

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44 milyon Euroluk serbest kalma maddesi bulunan Kim Min-Jae için Manchester United devreye girdi. Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Güney Koreli futbolcu devre arasında İngiliz devinin yolunu tutacak. Harry Maguire'ın performansından memnun kalmayan kırmızı şeytanlar, savunmadaki problemi Kim Min-Jae ile tamir edecek.


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Anahtar Kelimeler:
Manchester United fenerbahçe kim min-jae napoli manchester
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