Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae'den bir rekor transfer daha! Dünya devine gidiyor...

Manchester United, eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi devre arasında kadrosuna katıyor. İtalyan medyasında yer alan haberde, Manchester United'ın Napoli'ye Kim Min-Jae'nin sözleşmesinde yer alan 44 milyon Euroluk serbest kalma bedelini ödeyeceği ve renklerine bağlayacağı öğrenildi.

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44 milyon Euroluk serbest kalma maddesi bulunan Kim Min-Jae için Manchester United devreye girdi. Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Güney Koreli futbolcu devre arasında İngiliz devinin yolunu tutacak. Harry Maguire'ın performansından memnun kalmayan kırmızı şeytanlar, savunmadaki problemi Kim Min-Jae ile tamir edecek.



