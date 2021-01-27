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Fenerbahçe'den Onyekuru'ya transfer teklifi!

27.01.2021 21:11 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den Onyekuru'ya transfer teklifi!

Henry Onyekuru'nun menajeri d'Avila: Fenerbahçe de teklif yaptı ama o Galatasaray'ı seçti.

Galatasaray'a tekrar imza atan Henry Onyekuru sarı-kırmızılı kulübü seçmesinin nedenlerini ve transfer sürecini anlattı.

MENAJERİNDEN MESAJ GELDİ

Galatasaray'a 3. kez dönen Henry Onyekuru'nun menajeri, ESPN'e yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den de teklif aldıklarını söyledi.

"BENİ SEVEN, BANA İNANANLARA İHTİYACIM VARDI"

Henry Onyekuru, "Dürüst olmak gerekirse, Galatasaray'a geri döndüğüme çok mutlu oldum. Galatasaray'da geçmişte çok güzel başarılar yakaladım. Galatasaray'a gelmeyi seçtim. Çünkü, 6 aydır oynamıyordum. Kendimi tekrar sıfırdan ispatlayacak bir yere değil, beni çok iyi tanıyan, bilen, bana güvenen, beni seven, inanan insanların arasında olmaya ihtiyacım vardı. Galatasaray gibi tarihi başarılarla dolu kulübü, bu nedenle tercih ettim." dedi.

"GELME NEDENLERİMDEN BİRİ HOCAM"

"Düzenli olarak oynamaya ihtiyacım var." diyen Onyekuru, "Tekrar maç formumu kazanmam gerekiyor. Galatasaray, bana her zaman sevgiyle yaklaştı. Fatih Terim, bana çok güvenen biri. Galatasaray gelme nedenlerimin başında Fatih Hocam geliyor." ifadelerini kullandı.

"BU KULÜBÜN BİR PARÇASI OLDUM"

Nijeryalı yıldız, "Galatasaray'da tekrar şampiyon olmak istiyorum. asistlerimle gollerime bu kulübün daha önce önemli bir parçası oldum. Yine şampiyonluk yaşamak ve bu şampiyonluğa destek olmak istiyorum. Bu kariyerimde yeni ve önemli bir ileriye adım olacak." dedi.

"MÜCADELE ETTİM AMA OLMADI"

Onyekuru, Monaco'da yaşadığı deneyimle ilgili olarak, "Bana çok zor ve çok ağır geldi. Mücadele ederek yerimi kazanmak istedim, sakatlık oldu. Onlar kararını verdi. Monaco, beni hiçbir zaman planları içine almadı." açıklamasını yaptı.

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"GALATASARAY BENİM EVİM"

"Galatasaray benim ikinci evim." diyerek sözlerini sürdüren Onyekuru, "Tekrar fit olmak, futbol oynamak, bu işten keyif almak ve sahada özgürce oynamak istiyordum. Galatasaray, benim ikinci evim ve bunun için en ideal yer." dedi.

"KENDİMİ GÖSTERME ZAMANIM GELDİ"

Nijeryalı oyuncu, "Monaco'ya transferim mecburiyetti. Benim söz hakkım bile yoktu. Hiçbir şey bilmiyordum. Everton, beni satacağını söyledi. Bir takım buldular ve beni gitmeye mecbur bıraktılar. Seçim yapma şansım yoktu. Açıkçası, onların da hatası yoktu. Gerçekten söz hakkım yoktu. Monaco'da inişler ve çıkışlar yaşadım. Şimdi transfer oldum ve kendimi gösterme zamanım geldi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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