Fenerbahçe'den Onyekuru'ya transfer teklifi!

Galatasaray'a tekrar imza atan Henry Onyekuru sarı-kırmızılı kulübü seçmesinin nedenlerini ve transfer sürecini anlattı.

MENAJERİNDEN MESAJ GELDİ

Galatasaray'a 3. kez dönen Henry Onyekuru'nun menajeri, ESPN'e yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den de teklif aldıklarını söyledi.

"BENİ SEVEN, BANA İNANANLARA İHTİYACIM VARDI"

Henry Onyekuru, "Dürüst olmak gerekirse, Galatasaray'a geri döndüğüme çok mutlu oldum. Galatasaray'da geçmişte çok güzel başarılar yakaladım. Galatasaray'a gelmeyi seçtim. Çünkü, 6 aydır oynamıyordum. Kendimi tekrar sıfırdan ispatlayacak bir yere değil, beni çok iyi tanıyan, bilen, bana güvenen, beni seven, inanan insanların arasında olmaya ihtiyacım vardı. Galatasaray gibi tarihi başarılarla dolu kulübü, bu nedenle tercih ettim." dedi.

"GELME NEDENLERİMDEN BİRİ HOCAM"

"Düzenli olarak oynamaya ihtiyacım var." diyen Onyekuru, "Tekrar maç formumu kazanmam gerekiyor. Galatasaray, bana her zaman sevgiyle yaklaştı. Fatih Terim, bana çok güvenen biri. Galatasaray gelme nedenlerimin başında Fatih Hocam geliyor." ifadelerini kullandı.

"BU KULÜBÜN BİR PARÇASI OLDUM"

Nijeryalı yıldız, "Galatasaray'da tekrar şampiyon olmak istiyorum. asistlerimle gollerime bu kulübün daha önce önemli bir parçası oldum. Yine şampiyonluk yaşamak ve bu şampiyonluğa destek olmak istiyorum. Bu kariyerimde yeni ve önemli bir ileriye adım olacak." dedi.