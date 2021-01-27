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Fenerbahçe'ye kötü haber: Perotti İstanbul'a döndü! 4 ay yok

27.01.2021 19:09 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'ye kötü haber: Perotti İstanbul'a döndü! 4 ay yok

Fenerbahçe'de ameliyat olan Arjantinli yıldız futbolcu Diego Perotti, İstanbul’a döndü.Yıldız futbolcu en az 4 ay sahalardan uzak kalacak.

Süper Lig'de şampiyonluk hedefi ile yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken bir yandan da sakat futbolcuların son durumu büyük merak konusu oldu. Bu isimlerin başında da sezon başında büyük ümitlerle transfer edilen Diego Perotti oldu.

Ameliyat olan Arjantinli yıldız futbolcu Diego Perotti, İstanbul’a döndü.Yıldız futbolcu en az 4 ay sahalardan uzak kalacak. Teknik heyet ve yönetimin kısa zamanda bir araya gelerek yıldız futbolcu hakkında bir karar vermesi bekleniyor.

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