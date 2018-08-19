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Fenerbahçe'den Ozan Tufan için yeni karar

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.08.2018 12:11 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın geleceğine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'den Ozan Tufan için yeni karar

Kanarya'ya geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan Ozan Tufan'ın geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler'in sportif direktörü Damien Comolli, milli futbolcuyu takımda tutmaya karar verdi. Milli oyuncuya son bir şans daha verilecek. Ancak 23 yaşındaki orta saha, kendini göstermezse bir kez daha kadro dışı kalıp, satışa konulabilir. (STAR)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe ozan tufan Spor Toto Süper Lig

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