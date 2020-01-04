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  4. Fenerbahçe'den Papiss Cisse hamlesi! Transferde takas önerisi

Fenerbahçe'den Papiss Cisse hamlesi! Transferde takas önerisi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin radarına giren son isim Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse oldu. Bu transfer için Akdeniz ekibine önerilecek isim de belli oldu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine Alanyaspor’un golcüsü Papiss Cisse girdi. Vedat Muriç’e destek olacak bir oyuncu transfer etmek isteyen Fenerbahçe, bu transfer için Alanyaspor'a Mevlüt Erdinç takasını önerecek.

Fenerbahçe’nin, Vedat Muriç’e destek olacak bir oyuncu transfer etmek istediği ve forvet hattı için Alanyaspor’un golcüsü Papiss Cisse’yi gündemine aldığı öne sürüldü. TRT Spor’un haberine göre Alanyaspor’un, makul bir bonservis bedeli karşılığında bu oyuncunun gitmesine izin vereceği kaydedildi.

Ligde ilk yarıda 15 karşılaşmada rakip fileleri 12 kez havalandıran Cisse için diğer bir alternatifin, Mevlüt Erdinç’i takasta kullanmak olduğu da gelen haberler arasında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig papiss cisse

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
işte bize bunlarla gel yönetim. harika bir transfer olur
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