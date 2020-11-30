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Fenerbahçe'den Perotti, Lemos ve Ademi hakkında açıklama!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.11.2020 17:44 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması geldi. Perotti,Lemos ve Ademi'nin tedavilerine başlandığı açıklandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den Perotti, Lemos ve Ademi hakkında açıklama!

Fenerbahçe'den Beşiktaş maçında sakatlanan 3 futbolcu hakkında açıklama yayımlandı. Ademi ve Perotti'nin 1,5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Beşiktaş maçında bileğine ağır bir darbe alan futbolcumuz Mauricio Lemos’un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan radyolojik X-ray görüntülemesinde kırık tespit edilmemiştir.

Oyuncumuz Kemal Ademi’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan muayenesinde ikinci derece yırtık tespit edilmiştir, tedavisine başlanmıştır.

Futbolcularımızdan Diego Perotti’nin Acıbadem Kadıköy Hastanesi’nde çekilen MR’ı sonucu diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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