Fenerbahçe'den poşetten forma yapan Bayram Akman'a anlamlı jest

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada, "Poşetten forma olmaz dediler ama ben yaptım. Fenerbahçe'ye başarılar" yazısıyla gündem olan genç taraftar, başkan Ali Koç ve yöneticiler tarafından Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında dün Ülker Stadı'nda oynanan Kayserispor müsabakasına davet edildi.
Gerçekleştirilen organizasonda Bayram Akman ile sohbet eden başkan Ali Koç'un, kendisine 99 numaralı çubuklu forma hediye ettiği, sarı-lacivertli taraftarın ise poşet üzerine yağlı boyayla hazırladığı 99 numaralı Eljif Elmas formasını Ali Koç'a verdiği aktarıldı. Koç'un, Bayram'ın hazırladığı formayı odasındaki askıya astığı belirtildi.
Ardından Bayram Akman'ın, yöneticiler Simla Türker Bayazıt ve Metin Şen'le birlikte Fenerbahçe Müzesi'ni gezip, Kayserispor maçını izlediği ifade edildi.
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