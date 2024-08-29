Fenerbahçe'den rekor bedelle Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun en iyi sol bek tercihi gündem oldu!

Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den rekor bedelle Premier Lig kulübü Brighton'a transfer olmuştu.

Brighton, Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı yeni gözdesi Ferdi Kadıoğlu ile paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Premier Lig ekibinin yıldız sol bekle ilgili yayınladığı son içerik büyük beğeni topladı.

EN İYİ BEK KİMİ SEÇTİ?

İngiliz ekibinin sosyal medya hesaplarından yayınladığı videoda Ferdi Kadıoğlu'na 2 seçenek sunuldu ve en iyi beki seçmesi istendi.

Son tercihinde Kyler Walker ile kendisi arasında seçim yapılması istendi. Milli oyuncumuz, en iyi sol bek olarak kendisini seçti.

Ayrıca Ferdi'nin bir eşleşmede Roberto Carlos karşısında yer alan Philipp Lahm'ı seçmesi de futbolseverlerin dikkatini çekti.