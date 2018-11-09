SPOR

Fenerbahçe'den resmi Abdullah Avcı ve Sampaoli açıklaması!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.11.2018 14:35 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli ile görüşüldüğüne dair çıkan haberleri yalanladı.

Fenerbahçe'den resmi Abdullah Avcı ve Sampaoli açıklaması!

Fenerbahçe'den Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli haberleri üzerine açıklama yaptı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Bazı yayın organlarında çıkan kulübümüzün Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevi için Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli ile görüştüğü şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

İddialarda yer alan isimlerle herhangi bir diyaloğumuzun bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe abdullah avcı Jorge Sampaoli Spor Toto Süper Lig

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