Fenerbahçe'den resmi Kante açıklaması geldi! Ertan Torunoğulları transferi açıkladı

SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de N'Golo Kante transferi artık an meselesi! Sportif Direktör Devin Özek ile birlikte Dubai'ye çıkarma yapan ve Fransız yıldızla prensip anlaşmasına varan yönetici Ertan Torunoğulları, İstanbul'a döndü.

HAVALİMANINDA "BİTTİ" MESAJI

Yurda dönüşünde havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Torunoğulları, Fenerbahçe taraftarına seslendi. Sarı-lacivertli yönetici, "Taraftarlarımız rahat olsun, transferleri yapacağız. Merak etmesinler" diyerek yüreklere su serpti.

"KANTE GELİYOR"

Daha sonra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beyoğlu Yeni Çarşı maçını izlemek üzere stada geçen Torunoğulları, burada kendisine yöneltilen "Kante geliyor mu?" sorusuna kısa ve net bir yanıt verdi: "Geliyor."

Al-Ittihad ile son pürüzlerin giderilmesinin ardından Kante'nin hafta sonuna kadar İstanbul'da olması ve 2.5 yıllık imzayı atması bekleniyor.