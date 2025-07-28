Fenerbahçe'den Sacha Boey sürprizi! Bayern ikna edilirse iş imzaya kalacak...

Ali Koç yönetimi, 2024-2025 sezonunda Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'i gündemine aldı.
Alman devi Bayern Münih, Sacha Boey'u kadrosunda düşünmüyor. Gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan Bayern, Fenerbahçe ile pazarlık yapmaya hazır.
Fenerbahçe'nin pazarlıklarda anlaşma sağlaması durumunda Bayern'e kiralama teklifi yapılacak. Yeniden ilk 11'de oynayabileceği bir takıma transfer olmaya sıcak bakan Boey için önümüzdeki günlerde girişimler yapılacak.
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