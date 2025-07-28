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Fenerbahçe'den Sacha Boey sürprizi! Bayern ikna edilirse iş imzaya kalacak...

Fenerbahçe'de sağ bek arayışları devam ederken gündeme eski Galatasaraylı Sacha Boey geldi. 2024/25 sezonunda Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Fransız oyuncu, yaşadığı sakatlıklar sonrası forma şansı bulamamıştı.

Fenerbahçe'den Sacha Boey sürprizi! Bayern ikna edilirse iş imzaya kalacak...
Emre Şen

Ali Koç yönetimi, 2024-2025 sezonunda Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'i gündemine aldı.

BAYERN MÜNİH GİDİŞİNE ONAY VERECEK

Fenerbahçe den Sacha Boey sürprizi! Bayern ikna edilirse iş imzaya kalacak... 1

Alman devi Bayern Münih, Sacha Boey'u kadrosunda düşünmüyor. Gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan Bayern, Fenerbahçe ile pazarlık yapmaya hazır.

KİRALAMA TEKLİFİ MASADA

Fenerbahçe den Sacha Boey sürprizi! Bayern ikna edilirse iş imzaya kalacak... 2

Fenerbahçe'nin pazarlıklarda anlaşma sağlaması durumunda Bayern'e kiralama teklifi yapılacak. Yeniden ilk 11'de oynayabileceği bir takıma transfer olmaya sıcak bakan Boey için önümüzdeki günlerde girişimler yapılacak.

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Sacha Boey bayern munich fenerbahçe
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