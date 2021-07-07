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Fenerbahçe'den sağ beke ilk aday Vrsaljko

07.07.2021 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre, Fenerbahçe, Atletico Madrid'den Vrsaljko'yu transfer etmek için devrede.

Fenerbahçe'den sağ beke ilk aday Vrsaljko

Fenerbahçe, Atletico Madrid'in yolları ayırmayı planladığı Vrsaljko'yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Marca'nın haberine göre, Atletico Madrid önümüzdeki sezon Vrsaljko'yu satmayı planlıyor. Fenerbahçe ise Hırvat futbolcu için devrede.

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Fenerbahçe'nin Vrslajko'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği fakat Atletico Madrid'in bonservisiyle vermek istediği ifade edildi.

Atletico Madrid'in daha önce Inter'e kiraladığı Vrslajko için görüşmeler sürüyor. İspanyol kulübü bu nedenle kiralama formülü üzerinde sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonunu dahil etmeyi planlıyor. Önümüzdeki günlerde tarafların transfer görüşmesi için bir araya geleceği öne sürüldü.

(FUTBOL ARENA)


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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