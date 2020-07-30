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Fenerbahçe'den Samuel Kalu harekatı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.07.2020 09:23 | Son Güncelleme

Süper Lig'de bu sezon istediğini alamayan Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun liderliğinde transfer çalışmalarına erkenden başlarken hedefteki isimlerle görüşmeleri hızlandırdı. Sarı lacivertli takım, Bordeaux forması giyen Samuel Kalu için girişimlere başladı. 22 yaşındaki kanat oyuncusu geçen sene takımıyla 20 maça çıktı. Nijeryalı yıldız, Fransa ekibinde 1 gol, 1 asistlik perfomans gösterdi.

Fenerbahçe'den Samuel Kalu harekatı

Geçtiğimiz sezon beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı lacivertliler, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux forması giyen Nijeryalı Samuel Kalu için girişimlere başladı.

SAMUEL KALU KİMDİR?

Geçtiğimiz yıldız Bordeaux formasıyla 20 maçta 1 gol, 1 asistiklik performans gösteren Samuel Kalu, Nijerya'nın Abia State şehrinde dünyaya geldi. 1,76 boyunda ve sağ kanatta görev yapan 22 yaşındaki oyuncu, ülkesinin GBS Academy takımında futbola başladı. Daha sonra Slovakya'nın Trencin, Belçika'nın Gent ve son olarak Fransa'nın Bordeaux takımlarında forma giydi.

(TRT SPOR)

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
Ne bombaymış ama, haber başlığını okuyunca messi veya ronaldo sandım. Bu bomba elimizde patlar 20 maç 1 gol 1 asist pehhh bombaya bak :-)
Emre Belözoğlu ve Erol Bulut( Sen bu işi unut..) müthiş ikili. en yakın zamanda kimi gideceğini merak ediyorum
Bombayı daha patlatamamış. Görüşüyormuş Haberdeki kaliteye bak
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