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Fenerbahçe'den sessiz sedasız ayrılmıştı! Tadic'e tarihi sözleşme... Yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'deki kontratının sona ermesinin ardından Sarı-Lacivertliler'e veda eden Dusan Tadic'in yeni adresi merak edilirken tecrübeli oyuncu Kızılyıldız ile büyük oranda anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den sessiz sedasız ayrılmıştı! Tadic'e tarihi sözleşme... Yeni takımı belli oldu
Berker İşleyen

Fenerbahçe'den ile olan sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılıp serbest oyuncu statüsüne geçen Dusan Tadic'in yeni takımı büyük oranda belli oldu.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Fenerbahçe den sessiz sedasız ayrılmıştı! Tadic e tarihi sözleşme... Yeni takımı belli oldu 1

Mondo'nun haberine göre Fenerbahçe'nin eski Sırp futbolcusu yeni takımını ülkesi Sırbistan'da buldu. 36 yaşındaki oyuncu Kızılyıldız ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı.

TARİHİ KONTRAT

Fenerbahçe den sessiz sedasız ayrılmıştı! Tadic e tarihi sözleşme... Yeni takımı belli oldu 2

Kızılyıldız’ın Tadic’e teklif ettiği kontrat, kulüp tarihinde daha önce hiçbir futbolcuya sunulmamış büyüklükte. Net 2 milyon Euro maaş alacak olan Tadic’in sözleşmesinde toplam 9 ayrı bonus maddesi bulunuyor. Bu bonuslarla birlikte kazancının çok daha yüksek seviyelere çıkması bekleniyor.

Sözleşmedeki bonusların detaylarına ilişkin bilgiler ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Ancak Sırp basınına göre bu maddeler, maç başı ücretler, gol-asist performansı, takım başarıları ve Şampiyonlar Ligi performansı gibi kriterleri içeriyor.

Tadic, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 53 maça çıkmış, 10 gol ve 12 asistlik katkı sağlamıştı. Yeni sezonda ise kariyerinin son döneminde doğup büyüdüğü topraklarda forma giyecek.

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