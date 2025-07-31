Fenerbahçe'den sessiz sedasız ayrılmıştı! Tadic'e tarihi sözleşme... Yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'den ile olan sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılıp serbest oyuncu statüsüne geçen Dusan Tadic'in yeni takımı büyük oranda belli oldu.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Mondo'nun haberine göre Fenerbahçe'nin eski Sırp futbolcusu yeni takımını ülkesi Sırbistan'da buldu. 36 yaşındaki oyuncu Kızılyıldız ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı.

TARİHİ KONTRAT

Kızılyıldız’ın Tadic’e teklif ettiği kontrat, kulüp tarihinde daha önce hiçbir futbolcuya sunulmamış büyüklükte. Net 2 milyon Euro maaş alacak olan Tadic’in sözleşmesinde toplam 9 ayrı bonus maddesi bulunuyor. Bu bonuslarla birlikte kazancının çok daha yüksek seviyelere çıkması bekleniyor.

Sözleşmedeki bonusların detaylarına ilişkin bilgiler ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Ancak Sırp basınına göre bu maddeler, maç başı ücretler, gol-asist performansı, takım başarıları ve Şampiyonlar Ligi performansı gibi kriterleri içeriyor.

Tadic, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 53 maça çıkmış, 10 gol ve 12 asistlik katkı sağlamıştı. Yeni sezonda ise kariyerinin son döneminde doğup büyüdüğü topraklarda forma giyecek.