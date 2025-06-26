Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'da harekete geçti! Belediye Başkanı bizzat duyurdu...

Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray transferlerin yanı sıra tesisleşme için de yeni adımlar atmaya devam ediyor. Düzce’de antreman ve kamp tesisi yapmayı planlayan Başkan Dursun Özbek, gerekli izinler ve planlama için bürokratik görüşmeler yapmayı sürdürüyor. Bu konu kapsamında Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Galatasaray’ın da tıpkı Fenerbahçe’nin Topuk Yaylası tesisleri gibi Düzce de bir tesis girişiminde bulunduğunu açıkladı. İşte o sözler…

‘‘GİRİŞİMLER SONUÇ VERİYOR…’’

Özlü, ‘‘Ülkemizin en büyük spor kulüplerinden Fenerbahçe’nin ardından Galatasaray Spor Kulübü’nün de Düzce’mizde tesisi olması için girişimlerimiz sonuç veriyor. Doğası, bakir bitki örtüsü ve temiz havası ile İstanbul’un, Ankara’nın en çok tercih ettiği noktalar olan yaylalarımız bu tesisler ile daha da canlanacak.’’ ifadelerini kullandı.

''EN ÇOK TERCİH EDİLEN NOKTA''

Özlü, ‘‘Doğası, bakir bitki örtüsü ve temiz havası ile İstanbul’un, Ankara’nın en çok tercih ettiği noktalar olan yaylalarımız bu tesisler ile daha da canlanacak.’’ dedi.

FENERBAHÇE YAZLARI ORADA GEÇİRİYOR

2011 yılında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım döneminde yapımı tamamlanan Düzce Topuk Yaylası Tesisleri, her sezon öncesi takımın kamp yapmasını sağlıyor. Dört bir yanı yemyeşil ağaçlar ile çevrili, UEFA standartlarına uygun, spor ve eğlence aktiviteleri için pek çok imkân sunan tesis, 150 dönümden büyük bir arazi üzerinde ve 2.500 metrekarelik bir alanda inşa edildi. Öte yandan tesis, Fenerbahçe taraftarının da yaz aylarında takımı ziyaret ettiği bir yer olarak öne çıkıyor.