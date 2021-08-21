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Fenerbahçe'den Sörloth açıklaması

21.08.2021 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Alexander Sörloth transferi için herhangi bir anlaşmanın söz konusu olmadığını açıkladı.

Fenerbahçe'den Sörloth açıklaması

Fenerbahçe, Alexander Sörloth için anlaşma sağlandığı yönündeki iddiaların gerçek olmadığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bu akşam saatlerinde gündeme düşen "Fenerbahçe, Sörloth'u 15 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için Leipzig'le anlaştı. Her an imza atılabileceği öğrenildi." haberi doğru değildir." ifadeleri kullanıldı.

SÖRLOTH'UN İSTATİSTİKLERİ

Leipzig'in 20 milyon euro bonservisle aldığı Sörloth, Trabzonspor'da 49 maçta 33 gol ve 11 asistlik performans sergilemişti. Alman temsilcisinde pek parlak bir dönem geçirmeyen 25 yaşındaki oyuncu burada ise 37 karşılaşmada 6 gol atıp 3 asist yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Alexander Sörloth
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