Fenerbahçe'den taraftarına teşekkür

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Dün akşam, Vodafone Park'ta oynadığımız derbi karşılaşmasında; maç içinde skor ne olursa olsun Çubuklu formayı sonuna kadar büyük bir inançla desteklemeye devam eden, özellikle maçın ikinci yarısında tribünde tarih yazarak maçın 3-0'dan 3-3'e gelmesinde büyük pay sahibi olan, takımımıza deplasmanı unutturup adeta 'Kadıköy' gibi hissettiren büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederiz."
Sadık Beşiktaşlıları kızdıracak!
Derbiye damga vuran görüntü! Gözyaşı...
F.Bahçeli yıldızlardan anlamlı hareket
Derbide ilginç an! Golü attı, sevinmedi
Genç hakemden acı haber! Hayatını kaybetti
Del Piero kulüp satın aldı
Abdulkadir'in kuzeni dua istiyor
Düelloda gülen Dortmund
Galatasaray'a Mariano şoku!
Fatih Terim'den maç sonrası derbi eleştirisi!
Juve moral buldu
Kaay Ayhan galibiyeti getirdi
Trabzonspor ilk yarının izinde
Okuyucu Yorumları 0 yorum