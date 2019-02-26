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Fenerbahçe'den taraftarına teşekkür

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.02.2019 10:56 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, dün akşam deplasmanda Beşiktaş ile 3 - 3 berabere kaldıkları maçta tribünden destek veren taraftarlarına teşekkür etti.

Fenerbahçe'den taraftarına teşekkür

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dün akşam, Vodafone Park'ta oynadığımız derbi karşılaşmasında; maç içinde skor ne olursa olsun Çubuklu formayı sonuna kadar büyük bir inançla desteklemeye devam eden, özellikle maçın ikinci yarısında tribünde tarih yazarak maçın 3-0'dan 3-3'e gelmesinde büyük pay sahibi olan, takımımıza deplasmanı unutturup adeta 'Kadıköy' gibi hissettiren büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederiz."

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