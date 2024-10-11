Fenerbahçe'den tarihe geçecek anlaşma! 100 milyon Dolar'lık sözleşme imzalanırsa borçların 4'te 1'i kapanacak...

Fenerbahçe'den tüm borçlarının 4'te 1'ini kapatabilecek bir anlaşma gelebilir... Stat isim anlaşması 2025 yılında sona erecek sarı-lacivertliler şimdiden harekete geçti.

MEVCUT SÖZLEŞME SONRASI DEVAM EDİLMEYECEK

Mevcut sponsor Ülker'in yeni bir teklif vermeyi düşünmemesinin ardından Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. Stat isim sponsorluğu konusunda uluslararası bir şirketle masaya oturan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 10 yıllık bir anlaşma hedefliyor.

100 MİLYON DOLAR GELİR

Ali Koç'un planladığı rakam 10 yıl için 100 milyon Dolar. Ülker, Aziz Yıldırım döneminde 10 yıl süreyle 90 milyon dolar karşılığında stadın isim hakkının sahibi olmuştu. Eğer Ali Koç, düşündüğü bu anlaşmayı yapabilirse, Aziz Yıldırım döneminden daha yüksek bir miktarda parayı kasaya koyacak. Fenerbahçe, Ülker ile anlaşma imzaladığında dolar kuru 2.6 TL seviyelerindeydi.