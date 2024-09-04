Fenerbahçe'den tarihi kar açıklaması!

Fenerbahçe Spor Kulübü, finansal raporunu KAP'a açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 2023-24 sezonunu kapsayan 01.06.2023 - 31.05.2024 tarihleri arasında tam 1 milyar 664 milyon 582 bin 101 TL kar edildiği açıklandı.

KAR ETMEYE DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, bir önceki sezon da 287 milyon, 535 bin 955 tl kar ettiğini açıklamıştı. Üst üste kar açıklamaya devam eden sarı-lacivertlilerin kasası bu hamlelerle bir hayli rahatladı.

DAHA ÖNCE BÖYLESİ YOK

Fenerbahçe tarihinde daha önce peş peşe kar açıklayamayan sarı-lacivertlilerde, Ali Koç'un hamleleri taraftarların beğenisini kazandı.