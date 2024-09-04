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Fenerbahçe'den tarihi kar açıklaması!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.09.2024 08:20
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Fenerbahçe Spor Kulübü, 01.06.2023 - 31.05.2024 tarihleri arasında 1 milyar 664 milyon 582 bin 101 TL kar ettiğini açıkladı. Sarı-lacivertliler bu açıklamayla birlikte tarihinde ilk kez bu kadar büyük bir kar açıkladı.

Fenerbahçe'den tarihi kar açıklaması!

Fenerbahçe Spor Kulübü, finansal raporunu KAP'a açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 2023-24 sezonunu kapsayan 01.06.2023 - 31.05.2024 tarihleri arasında tam 1 milyar 664 milyon 582 bin 101 TL kar edildiği açıklandı.

KAR ETMEYE DEVAM EDİYOR

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Fenerbahçe, bir önceki sezon da 287 milyon, 535 bin 955 tl kar ettiğini açıklamıştı. Üst üste kar açıklamaya devam eden sarı-lacivertlilerin kasası bu hamlelerle bir hayli rahatladı.

DAHA ÖNCE BÖYLESİ YOK

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Fenerbahçe tarihinde daha önce peş peşe kar açıklayamayan sarı-lacivertlilerde, Ali Koç'un hamleleri taraftarların beğenisini kazandı.

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fenerbahçe
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