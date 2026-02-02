SPOR

Fenerbahçe'den tarihi operasyon! N'Golo Kante gizlice sağlık kontrolünden geçirildi! İşte sızan ilk fotoğraf

SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Sarı-Lacivertli yönetim, transferde "olmaz" denileni başarmak üzere! Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız N'Golo Kante ve kulübüyle her konuda anlaştı. Zaman kaybetmek istemeyen yönetim, Fransız yıldızı Cidde'de sağlık kontrolünden bile geçirdi! İşte o dev takasın ve beklenen 'son onay'ın detayları...

Fenerbahçe'den tarihi operasyon! N'Golo Kante gizlice sağlık kontrolünden geçirildi! İşte sızan ilk fotoğraf
Emre Şen

SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, orta sahasına dünya çapında bir takviye yapmak için geri sayıma geçti. Sarı-Lacivertliler, Al Ittihad forması giyen Fransız süperstar N'Golo Kante transferinde mutlu sona çok yakın. Yönetim, hem oyuncuyla hem de kulübüyle el sıkıştı.

CİDDE'DE SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Fenerbahçe den tarihi operasyon! N Golo Kante gizlice sağlık kontrolünden geçirildi! İşte sızan ilk fotoğraf 1

Transfer sürecini hızlandırmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, prosedürleri beklemeden harekete geçti. Sarı-Lacivertliler, N'Golo Kante'yi Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde sağlık kontrolünden geçirdi. Oyuncunun sağlık durumunda herhangi bir pürüze rastlanmadığı belirtildi.

DEV TRANSFER ÜÇGENİ: BENZEMA - EN-NESYRI - KANTE

Fenerbahçe den tarihi operasyon! N Golo Kante gizlice sağlık kontrolünden geçirildi! İşte sızan ilk fotoğraf 2

Bu transferin gerçekleşmesi, Suudi Arabistan'da kurulan dev bir "domino" etkisine bağlı. Fenerbahçe, Kante'yi kadrosuna katmak için golcüsü Youssef En-Nesyri'yi takasta kullanıyor.

Kurulan 3'lü transfer zinciri şu şekilde işliyor:

Karim Benzema: Al Ittihad'dan ayrılıp şampiyonluk adayı Al Hilal'e imza atacak.

Youssef En-Nesyri: Benzema'nın boşluğunu doldurmak için Fenerbahçe'den Al Ittihad'a gidecek. (Teklifi kabul etti)

N'Golo Kante: Bu takasın karşılığında Al Ittihad'dan Fenerbahçe'ye gelecek.

TEK ENGEL: SUUDİ PRO LİG YÖNETİMİ

Fenerbahçe den tarihi operasyon! N Golo Kante gizlice sağlık kontrolünden geçirildi! İşte sızan ilk fotoğraf 3

Fenerbahçe, Al Ittihad ve oyuncular (Kante, En-Nesyri) arasındaki tüm anlaşmalar tamam. Ancak transferlerin resmiyete dökülmesi için Suudi Pro Lig Yönetimi'nin (SPL) onayı gerekiyor. Kante'nin sağlık kontrollerini tamamlayan Fenerbahçe, şimdi Riyad'dan gelecek o "Islak İmzalı" onay belgesini bekliyor. Onay çıkar çıkmaz resmi açıklamanın yapılması planlanıyor.

