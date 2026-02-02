Fenerbahçe'den tarihi operasyon! N'Golo Kante gizlice sağlık kontrolünden geçirildi! İşte sızan ilk fotoğraf

SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, orta sahasına dünya çapında bir takviye yapmak için geri sayıma geçti. Sarı-Lacivertliler, Al Ittihad forması giyen Fransız süperstar N'Golo Kante transferinde mutlu sona çok yakın. Yönetim, hem oyuncuyla hem de kulübüyle el sıkıştı.

CİDDE'DE SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Transfer sürecini hızlandırmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, prosedürleri beklemeden harekete geçti. Sarı-Lacivertliler, N'Golo Kante'yi Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde sağlık kontrolünden geçirdi. Oyuncunun sağlık durumunda herhangi bir pürüze rastlanmadığı belirtildi.

DEV TRANSFER ÜÇGENİ: BENZEMA - EN-NESYRI - KANTE

Bu transferin gerçekleşmesi, Suudi Arabistan'da kurulan dev bir "domino" etkisine bağlı. Fenerbahçe, Kante'yi kadrosuna katmak için golcüsü Youssef En-Nesyri'yi takasta kullanıyor.

Kurulan 3'lü transfer zinciri şu şekilde işliyor:

Karim Benzema: Al Ittihad'dan ayrılıp şampiyonluk adayı Al Hilal'e imza atacak.

Youssef En-Nesyri: Benzema'nın boşluğunu doldurmak için Fenerbahçe'den Al Ittihad'a gidecek. (Teklifi kabul etti)

N'Golo Kante: Bu takasın karşılığında Al Ittihad'dan Fenerbahçe'ye gelecek.

TEK ENGEL: SUUDİ PRO LİG YÖNETİMİ

Fenerbahçe, Al Ittihad ve oyuncular (Kante, En-Nesyri) arasındaki tüm anlaşmalar tamam. Ancak transferlerin resmiyete dökülmesi için Suudi Pro Lig Yönetimi'nin (SPL) onayı gerekiyor. Kante'nin sağlık kontrollerini tamamlayan Fenerbahçe, şimdi Riyad'dan gelecek o "Islak İmzalı" onay belgesini bekliyor. Onay çıkar çıkmaz resmi açıklamanın yapılması planlanıyor.