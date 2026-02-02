Süper Lig'in yeni "Deplasman Fatihi" Marco Asensio! İnanılmaz gol sonrası rekor kırdı

Süper Lig'de kalitesini konuşturan Marco Asensio, son haftalarda yakaladığı form grafiğiyle ligin seyrini değiştiriyor. Yıldız futbolcu, özellikle dış saha maçlarında gösterdiği etkileyici performansla tarihe geçti.

KOCAELİSPOR AĞLARINA MÜTHİŞ GOL!

Fenerbahçe'nin Kocaelispor ile deplasmanda oynadığı mücadelede inanılmaz bir gol atan Asensio izleyenlerin gözünün pasını sildi.

7 MAÇTIR BOŞ GEÇMİYOR

Deplasman maçlarında rakip savunmaların kâbusu olan Asensio, çıktığı son 7 dış saha maçında da skora katkı sağlamayı (gol veya asist) başardı. Takımının deplasmandaki en büyük kozu olan İspanyol yıldız, bu istikrarlı görüntüsüyle alkış topladı.

BORINI'DEN SONRA İLK KEZ

Marco Asensio'nun bu serisi, Süper Lig istatistiklerinde de özel bir yere sahip oldu. Asensio, 2022/23 sezonunda Fatih Karagümrük formasıyla aynı başarıyı gösteren Fabio Borini'den bu yana, üst üste 7 deplasman maçında gol katkısı sağlayan ilk oyuncu olma başarısını gösterdi.