Galatasaray'dan orta sahaya "Viking" takviyesi! Mattias Svanberg için uçak hazırlanıyor!

SON DAKİKA Galatasaray haberleri: Sarı-Kırmızılı yönetim, transfer döneminin kapanmasına saatler kala gaza bastı! Galatasaray, Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un yıldızı Mattias Svanberg transferinde mutlu sona ulaştı. Satın alma opsiyonlu kiralama teklifi kabul edilen İsveçli yıldız için uçuş planı bile hazırlandı!

Emre Şen
SON DAKİKA Galatasaray haberleri: Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, aradığı ismi Almanya'da buldu. Sarı-Kırmızılılar, Wolfsburg forması giyen Mattias Svanberg için yaptığı girişimlerde hedefe ulaştı.

TEKLİF KABUL EDİLDİ: SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Orta sahaya dinamizm katacak bir isim arayan Galatasaray yönetimi, 27 yaşındaki İsveçli futbolcu için Wolfsburg'a resmi teklifini sunmuştu. Alman kulübü, Sarı-Kırmızılıların "satın alma opsiyonlu kiralama" teklifini kabul etti. Taraflar arasında el sıkışıldı.

İSTANBUL İÇİN UÇUŞ PLANI HAZIR

Anlaşmanın sağlanmasının ardından Galatasaray yönetimi vakit kaybetmeden lojistik işlemlerine başladı. Mattias Svanberg'in sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi imzayı atmak üzere İstanbul'a getirilmesi için uçuş planlamasının yapıldığı öğrenildi. Yıldız oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'da olması bekleniyor.

SKORER KİMLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Bu sezon Wolfsburg formasıyla Bundesliga'da etkili bir performans sergileyen Svanberg, çıktığı 18 maçta 4 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan ve kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan İsveçli orta saha, artık Galatasaray'ın başarısı için ter dökecek.

