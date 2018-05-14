Fenerbahçe'den Tayfun Korkut bombası

Alman Bundesliga ekiplerinden Stuttgart, Tayfun Korkut'un göreve geldiği son 14 haftada 31 puan toplayıp ligi 7. bitirdi. Takımı küme düşme korkusu yaşarken Avrupa Ligi sınırına getiren 4 yaşındaki Türk teknik adamın yönetimindeki Stuttgart, son hafta maçında ise Bayern Münih'i deplasmanda 4-1 yenerek büyük sükse yaptı. Bayern, bu sezon ilk kez 4 gol yerken, Korkut'un başarısı Fenerbahçe Başkanın Aziz Yıldırım'ın da ilgisini çekti. Yıldırım'ın kurmaylarına, "Nedir bu Tayfun'un durumu... Bir bakın bakalım. Bir konuşalım. İstanbul'a gelsin, misafir edelim" dediği öğrenildi.
Aziz Yıldırım'ın "Gelsin bir görüşelim" dediği Tayfun Korkut'ın Stuttgart'taki başarısı, Alman basınında manşetlere taşındı. Bayern Münih'in finalde Frankfurt'u yenip kupayı kazanması halinde Suttgart'ın Avrupa Ligi vizesi alacağı belirtildi. "Küme düşme hattından Avrupa Ligi'ne... Tayfun Korkut bir mucize başardı" yorumları yapıldı. (FOTOMAÇ)
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