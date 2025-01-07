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Fenerbahçe'den teklif aldı mı? Roberto Firmino'nun menajeri sessizliğini bozdu!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
07.01.2025 19:51
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Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat sürüyor. Son olarak gündeme bomba gibi düşen Brezilyalı yıldız Roberto Firmino ile ilgili menajerinden dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den teklif aldı mı? Roberto Firmino'nun menajeri sessizliğini bozdu!

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de Roberto Firmino ismi gündeme gelmişti. Yeniden Avrupa'ya dönmek istediği iddia edilen Brezilyalı yıldız ile ilgili menajerinden açıklama geldi.

İDDİALAR GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞMÜŞTÜ

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Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Roberto Firmino'nun Fenerbahçe'ye önerildiği ve yeniden Avrupa'ya dönebilmek için menajerine talimat verdiği iddia edilmişti.

MENAJERİ NET KONUŞTU

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33 yaşındaki yıldız hakkında çıkan Fenerbahçe iddialarıyla ilgili Brezilyalı yıldızın menajeri Nene Zini, Al-Riyadiya'ya konuşarak, "Fenerbahçe'den Firmino ile ilgili herhangi bir teklif almadık." dedi.

FIRMINO'NUN RAKAMLARI

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Geçtiğimiz sezon 9 senelik Liverpool kariyerini tamamlayarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli'ye imza atan Roberto Firmino, çıktığı 53 maçta 15 gol 10 asistlik performans gösterdi.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Suudi Arabistan fenerbahçe roberto firmino
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