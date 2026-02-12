SPOR

Galatasaray taraftarı bu sözlere çok kızacak! "Pitbull" Melo'dan şok ihanet: "Cimbom'un Avrupa DNA'sı yok, favori Juventus!"

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Şampiyonlar Ligi'ndeki dev maç öncesi İtalyan basınına konuştu. Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Brezilyalı, bu kez baltayı taşa vurdu! Juventus'u favori gösteren Melo, "Galatasaray'ın Avrupa DNA'sı yok" diyerek ortalığı karıştırdı.

Emre Şen

Galatasaray formasıyla sayısız başarı kazanan ve taraftarın gönlünde taht kuran Felipe Melo, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray - Juventus karşılaşması öncesi İtalyan gazetesi Tuttosport'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hem Galatasaray'ın hem de Juventus'un eski oyuncusu olan Brezilyalı yıldız, yaptığı kıyaslamayla Sarı-Kırmızılı camiayı kızdırdı.

"GALATASARAY'IN AVRUPA DNA'SI YOK"

Galatasaray taraftarı bu sözlere çok kızacak! "Pitbull" Melo dan şok ihanet: "Cimbom un Avrupa DNA sı yok, favori Juventus!" 1

Önümüzdeki hafta oynanacak kritik mücadeleyi değerlendiren Melo, ibreyi İtalyan devine çevirdi. Galatasaray'ın Avrupa geçmişini hiçe sayan ifadeler kullanan Melo, şunları söyledi:

"Avrupa DNA'sı olmayan Galatasaray'a kıyasla Juventus daha favori. Bence genel olarak daha güçlüler. Ama İstanbul'da büyük bir mücadele olacak. Galatasaray'ın Manchester City ve Bayern Münih'e nasıl zorluk çıkardıklarını gördünüz mü? Yine de favorim Juve."

2013'TEKİ KARLI MAÇI UNUTMADI

Galatasaray taraftarı bu sözlere çok kızacak! "Pitbull" Melo dan şok ihanet: "Cimbom un Avrupa DNA sı yok, favori Juventus!" 2

Melo, 2013 yılında Galatasaray'ın Juventus'u elediği ve Sneijder'in golüyle tarihe geçen o meşhur kar yağışlı maçı da hatırlattı.

O günkü atmosferi anlatan Melo, "Juve çok güçlüydü, grup birincisi olmaları bekleniyordu ama üçüncü oldular. Soyunma odasında hepimiz kenetlendik. Torino'daki 2-2'lik beraberlik gücümüzün kanıtıydı" dedi.

"JUVE İÇİN HÂLÂ AÇIK BİR YARA"

Galatasaray taraftarı bu sözlere çok kızacak! "Pitbull" Melo dan şok ihanet: "Cimbom un Avrupa DNA sı yok, favori Juventus!" 3

O karşılaşmanın Juventus cephesinde travma yarattığını belirten Brezilyalı, "Ev sahibi olduğumuz maç çok garipti. Kar, berbat durumdaki saha, maçın ertelenmesi... Sadece Juve için değil bizim için de garipti. Onların hayal kırıklıklarını çok iyi hatırlıyorum. Onlar için hâlâ açık bir yara. Turu geçeceklerinden çok emindiler" ifadelerini kullandı.

