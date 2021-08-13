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Fenerbahçe'den TFF 1. Lig'e transfer oldu

13.08.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşti. Geçtiğimiz sezon sarı lacivertli ekibe katılan genç futbolcu İsmail Yüksek TFF 1. Lig ekibine kiralandı.

Fenerbahçe'den TFF 1. Lig'e transfer oldu

Fenerbahçe'den TFF 1. Lig'e transfer oldu. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertlilerde iç transferde hareketli saatler yaşanıyor. Son olarak TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'dan Burak Kapacak'ı kadrosuna katan Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yaşandı.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, İsmail Yüksek'i sezon sonuna kadar Bursaspor'a kiraladı.

2020 Sezonunda Gölcükspor'dan Fenerbahçe'ye transfer edilen İsmail, Bandırmaspor ve Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giymişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Bursaspor
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