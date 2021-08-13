Fenerbahçe'den TFF 1. Lig'e transfer oldu. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertlilerde iç transferde hareketli saatler yaşanıyor. Son olarak TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'dan Burak Kapacak'ı kadrosuna katan Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yaşandı.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, İsmail Yüksek'i sezon sonuna kadar Bursaspor'a kiraladı.

2020 Sezonunda Gölcükspor'dan Fenerbahçe'ye transfer edilen İsmail, Bandırmaspor ve Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giymişti.

