SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'den TFF'ye gönderme

Fenerbahçe'den TFF'ye gönderme

12.10.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. maçında Letonya'yı 97 yıl aradan sonra mağlup etmesinin ardından Fenerbahçe sosyal medya üzerinden, TFF'ye 1959 öncesi şampiyonluklar ile ilgili göndermede bulundu.

Fenerbahçe'den TFF'ye gönderme

Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile TFF'ye göndermede bulundu. Yaptığı paylaşımda Milli Takımı tebrik eden Fenerbahçe, 1959 öncesi şampiyonluklara da göndermede bulunarak "profesyonel liglerin başlamasından 35 yıl önce yendiğimiz Letonya" ifadelerini kullandı.

İşte Fenerbahçe'nin paylaşımında yer alan ifadeler:

Tebrikler Bizim Takım! Türkiye’de profesyonel liglerin(!) başlamasından 35 yıl önce yendiğimiz Letonya’yı, 97 yıl sonra ilk kez mağlup eden Milli Takımımızı tebrik ederiz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yok artık Messi! Muslera'ya şut çekmeden gol attıYok artık Messi! Muslera'ya şut çekmeden gol attı
PARTNERŞeffaf Gülşen!Şeffaf Gülşen!
Derbi öncesi büyük şokDerbi öncesi büyük şok
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eski İçişleri Bakanı Güler'in yeğeni evinde ölü bulundu

Eski İçişleri Bakanı Güler'in yeğeni evinde ölü bulundu

Kilometrelerce yol aldı, Kırıkkale’de jandarmaya takıldı

Kilometrelerce yol aldı, Kırıkkale’de jandarmaya takıldı

Millilerden harika geri dönüş

Millilerden harika geri dönüş

Başkandan olay sözler! "Futbolcu yerine eşek alsaydım!"

Başkandan olay sözler! "Futbolcu yerine eşek alsaydım!"

G.Saray'dan dev anlaşma! 725 milyon TL

G.Saray'dan dev anlaşma! 725 milyon TL

Maç sonu gözyaşlarını tutamadı

Maç sonu gözyaşlarını tutamadı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Burak Yılmaz büyük tepki çekti

Burak Yılmaz büyük tepki çekti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Emre Belözoğlu geldiği gibi gidebilir!

Emre Belözoğlu geldiği gibi gidebilir!

Attığı golü ölen ağabeyine adayınca PFDK'lık oldu

Attığı golü ölen ağabeyine adayınca PFDK'lık oldu

Emre Belözoğlu'ndan G.Saray'a büyük kıyak!

Emre Belözoğlu'ndan G.Saray'a büyük kıyak!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.