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Fenerbahçe'den TFF'ye şampiyonluk başvurusu!

06.03.2021 19:21 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den TFF'ye şampiyonluk başvurusu!

Fenerbahçe Kulübü, 1959 öncesi 9 Türkiye Şampiyonluğu için TFF’ye resmi başvuruda bulundu.

Fenerbahçe, 1959 öncesinde kazandıkları şampiyonluklar için TFF'ye başvuru yaptıklarını açıkladı.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak 1959 öncesi Türkiye şampiyonluklarımızın Süper Lig'e dahil edilerek bundan doğan manevi ve maddi taleplerimizin karşılanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvurumuzu yapmış bulunmaktayız.

Sadece Fenerbahçe'nin değil, 1959 öncesi şampiyonlukları bulunan birçok takımın hakkını savunma anlamına gelen bu başvurumuz kapsamında;

Türkiye Futbol Birinciliği'nde 1932-33, 1934-35 ve 1943-44 sezonlarında kazandığımız 3 şampiyonluk ve Milli Küme organizasyonunda 1936-37, 1939-40, 1942-43, 1944-45, 1945-46 ve 1949-50 sezonlarında kazandığımız 6 şampiyonluk olmak üzere toplam 9 şampiyonluğumuzun, halihazırda 19 olan Süper Lig şampiyonluk sayımıza dahil edilerek, toplam 28 şampiyonluğumuzun kabul edilmesini talep ediyoruz.

Başvurumuz, Türk futbolunun son 25 yılındaki garabetlerin, şampiyonluk ve yıldız sayılarında da kendini gösterdiği bu durumun düzeltilmesi için TFF'ye de bir imkan sunmuştur.

Cumhuriyetimizin tarihinden ayrılamayacak resmi Türk futbol tarihine sahip çıkma ve Cihat Arman, Fikret Kırcan, Lefter Küçükandonyadis, Hakkı Yeten, Süleyman Seba ve Gündüz Kılıç gibi adlarını buraya sığdıramayacağımız birçok Türk futbol efsanesinin haklarını ve emeklerini koruma anlamı taşıyan bu adımımızın, Türk futbol kamuoyunda da hak ettiği şekilde değerlendirileceğine inanıyoruz."


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