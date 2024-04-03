SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'den TFF'ye sürpriz başvuru! Süper Kupa maçına yabancı hakem atanmazsa mücadeleye çıkmayacaklar

Fenerbahçe'den TFF'ye sürpriz başvuru! Süper Kupa maçına yabancı hakem atanmazsa mücadeleye çıkmayacaklar

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.04.2024 17:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den flaş bir hamle daha geldi. Sarı-lacivertliler, Süper Kupa maçına yabancı hakem atanmaması durumunda maça çıkmayacağını TFF'ye resmen iletti.

Fenerbahçe'den TFF'ye sürpriz başvuru! Süper Kupa maçına yabancı hakem atanmazsa mücadeleye çıkmayacaklar

Fenerbahçe'de yapılan tarihi kongre sonrası yeni kararlar alındı. Toplantının ardından yetkililer kendi arasında karara vararak Süper Kupa için taleplerini netleştirdi.

YABANCI HAKEM OLMAZSA MAÇA ÇIKILMAYACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Süper Kupa maçına yabancı hakem atanmazsa maça çıkmayacağını TFF'ye resmen iletti. TFF'nin bu talep sonrası toplandığı öğrenildi.

FENERBAHÇE'YE KONGREDE VERİLEN YETKİLER

1. Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa müsabakasına çıkmamak veya 2023 Süper Kupa müsabakasına Futbol U19 takımıyla katılmak

2. Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 sezon U19 takımıyla katılmak

3. Türkiye'de futbol faaliyetlerimizle ilgili kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususlarında gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek

4. Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibarıyla UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mesut Özil işi bu kez biraz abarttı!Mesut Özil işi bu kez biraz abarttı!
Arda Turan, Eyüpspor ile tarihe geçmek üzere!Arda Turan, Eyüpspor ile tarihe geçmek üzere!
Ronaldo'dan akılalmaz istatistik! 72 saatte 6 golRonaldo'dan akılalmaz istatistik! 72 saatte 6 gol
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe süper kupa atan maçı yeni karar maçın
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da kentin birçok yerinden görülen yangın

Ankara'da kentin birçok yerinden görülen yangın

Türk futbolu fokur fokur kaynıyor!

Türk futbolu fokur fokur kaynıyor!

"Polis olsan en yazar?" diyerek saldırdı!

"Polis olsan en yazar?" diyerek saldırdı!

Fenerbahçe'den TFF'ye sürpriz başvuru

Fenerbahçe'den TFF'ye sürpriz başvuru

Trabzonspor'dan istifa paylaşımı geldi!

Trabzonspor'dan istifa paylaşımı geldi!

Volkan'ın geldiğini gören Muslera'nın tepkisi olay oldu!

Volkan'ın geldiğini gören Muslera'nın tepkisi olay oldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.