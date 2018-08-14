Fenerbahçe'den Thomas Vermaelen harekatı

Fenerbahçe'de bu akşam oynayacağı Benfica maçı ile Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderini belirleyecek olan F.Bahçe'nin transferdeki rotası da buradan çıkacak sonuca göre şekillenecek. Teknik direktör Cocu'nun raporu doğrultusunda önceliği savunmaya veren sarı-lacivertliler, stoper takviyesi için harekete geçti. Listede ilk sırada olan Barcelona'nın Belçikalı savunmacısı Thomas Vermaelen'i almak isteyen sarı-lacivertliler, Barça ile temaslarını sıklaştırdı.
BARÇA İLE PAZARLIK MASASINDA
İspanyol kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan 32 yaşındaki oyuncuyla prensipte anlaşan Fenerbahçe yönetimi, Barça'yı da uygun bir bonservis bedeline ikna edip transferini bitirmeyi hedefliyor. Vermaelen, Cocu'nun özellikle talep ettiği sol ayaklı stoper tanımına bire bir uyuyor. Tecrübeli oyuncu sol bekte de görev yapabildiği için Cocu'nun tercihleri arasında zirvede yer alıyor. Vermaelen, Barcelona'da düzenli olarak 11'de yer bulamıyor. Fenerbahçe, Benfica'yı geçerse iki farklı bölgeye daha takviye gündemde.
JANSSEN İÇİN BİR UMUT VAR
Bu bölgelerden ilki orta alan. Topal, Souza ve Eljif dışında alternatif bulunmayan orta alana bir takviye daha yapılması gündemde... Bunun yanı sıra Tottenham'da kadroda düşünülmeyen Hollandalı santrfor Janssen h,len F.Bahçe'nin listesinde. Şayet Devler Ligi'nde gruplara kalma şansı olursa, Kanarya geçen sezon kiralık olarak formasını giyen Janssen'i kadrosuna katmak için girişim yapacak. (SABAH)
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