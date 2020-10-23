Fenerbahçe’den Trabzonspor’a geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe, Trabzonspor’da bir oyuncunun korona virüse yakalanmasının ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Covid-19 testi pozitif çıkan Trabzonspor’un futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Trabzonspor" denildi.
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