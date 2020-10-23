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Fenerbahçe’den Trabzonspor’a geçmiş olsun mesajı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.10.2020 18:10 | Son Güncelleme

Trabzonspor bir oyuncusunun koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından bu hafta ligde karşılaşacakları rakipleri Fenerbahçe'den geçmiş olsun mesajı geldi.

Fenerbahçe’den Trabzonspor’a geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe, Trabzonspor’da bir oyuncunun korona virüse yakalanmasının ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Covid-19 testi pozitif çıkan Trabzonspor’un futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Trabzonspor" denildi.

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