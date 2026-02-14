SPOR

Fenerbahçe’den Trabzonspor’a karşı üst üste 5. galibiyet

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında karşılaştığı Trabzonspor’u 3-2 mağlup ederek rakibine karşı 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Fenerbahçe’den Trabzonspor’a karşı üst üste 5. galibiyet

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Trabzonspor’u 3-2 yendi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Talisca, 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 48. dakikada Marco Asensio kaydetti. Sezonun ilk yarısında Kadıköy’de oynanan müsabakayı 1-0 kazanan Fenerbahçe, Trabzon’da da 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kanarya, ezeli rakibiyle ligde oynadığı son maçlarda üstünlük kurdu. 4 Kasım 2023’te oynanan lig maçını Trabzonspor 3-2’lik skorla kazanırken, sonrasında 3’ü Trabzon’da, 2’si İstanbul’da olmak üzere 5 maçta Fenerbahçe sahadan galip ayrıldı.
Taraflar 139. kez karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertliler 56. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe, lig maçlarında ise rekabette 45. galibiyetini aldı.

TRABZON’DA 3-2’LİK SKORLAR

Fenerbahçe’den Trabzonspor’a karşı üst üste 5. galibiyet 1

İki tarafın mücadelesinde Trabzon’da oynanan son 3 sezona aynı skorlar tabelaya yansıdı. Sarı-lacivertliler, 17 Mart 2024 ve 3 Kasım 2024 tarihlerinden sonra bugün de 3 puanı 3-2’lik skorla kazandı. Fenerbahçe, 2005-2006 sezonunda da rakibini deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.
Kaynak: İHA

