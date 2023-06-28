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  4. Fenerbahçe'den transfer açıklaması geldi! Malcom ve Wendel, Kadıköy yolunda mı? Selahattin Baki duyurdu...

Fenerbahçe'den transfer açıklaması geldi! Malcom ve Wendel, Kadıköy yolunda mı? Selahattin Baki duyurdu...

28.06.2023 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar kadrosuna Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat ve Edin Dzeko'yu katan sarı - lacivertlilerin gündemine Wendel ve Malcom'un geldiği öne sürülmüştü. Sarı - lacivertlilerin yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'den konuya ilişkin Rus basınına açıklama geldi. İşte detaylar...

Geride bıraktığımız sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatan Fenerbahçe, yeni sezona ise Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefiyle girmeye hazırlanıyor. Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat ve Edin Dzeko transferleriyle yaz dönemini açan sarı - lacivertlilerde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Transferde hız kesmeyen Kanarya'nın gündemine Rusya Süper Ligi devi Zenit'in yıldızları Malcom ve Wendel'in geldiği öne sürülmüştü.

"HABERLER GERÇEK DEĞİL"

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Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, konuya ilişkin Rus basınına açıklamalarda bulundu.

Sarı - lacivertli yönetici, "Malcom ve Wendel'i kiralamayacağız. Wendel'in 17.5 milyon euroya satın alma maddesinin olduğuna dair haberler gerçek değil." ifadelerini kullandı.

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Baki ayrıca Rusya'da Zenit, Kızılyıldız ve Neftçi Bakü'nün yer aldığı hazırlık turnuvasına katılacaklarını kaydetti.

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