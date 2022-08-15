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  4. Fenerbahçe'den transfer olan Kim Min Jae, makine gibi başladı! Attığı çalımlar sosyal medyanın dilinde...

Fenerbahçe'den transfer olan Kim Min Jae, makine gibi başladı! Attığı çalımlar sosyal medyanın dilinde...

15.08.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Napoli, İtalya Serie A'ya bomba gibi bir başlangıç yaptı. Fenerbahçe'den yeni transferi Kim Min Jae'nin 11'de başladığı mücadeleden 5-2 galip ayrılan Napoli, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Karşılaşmanın ilk yarısında Kim Min Jae'nin attığı çalım sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'den transfer olan Kim Min Jae, makine gibi başladı! Attığı çalımlar sosyal medyanın dilinde...

İtalya Ligi kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Bu sezon ilk maçına çıkan Napoli, Verona deplasmanındaydı. Fenerbahçe'den transfer edilen Kim Min Jae'nin 11'de başladığı mücadelede tam 7 gol sesi çıktı. Kim Min Jae'nin attığı çalımlar ise sosyal medyaya damga vurdu.

FENERBAHÇELİLERİ PİŞMAN ETTİ

Fenerbahçeli taraftarların ayrılmasını hiç istemediği Kim Min Jae'nin gidişi camiada şok etkisi yaratmıştı. Verona maçında ortaya koyduğu performansla sosyal medyada gündem olan Güney Koreli futbolcu, Fenerbahçelileri iyide iyiye pişman etti.

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Anahtar Kelimeler:
Min-jae Kim fenerbahçe min jae napoli
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