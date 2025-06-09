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Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır için takas teklifi! 5 milyon Euro da nakit veriliyor...

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır vedasına hazırlanıyor. Avrupa'nın birçok kulübünden teklif alan milli kaleci önümüzdeki yıl Trabzonspor'da yer almayacak. Takımdan ayrılmayı kafasına koyan Uğurcan Çakır için Fenerbahçe'den de flaş bir teklif geldi.

Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır için takas teklifi! 5 milyon Euro da nakit veriliyor...
Emre Şen
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Fenerbahçe, yerli kaleci arayışında rotayı Uğurcan Çakır’a çevirdi. Avrupa'da birçok kulüpten resmi teklif alan Uğurcan Çakır için sarı-lacivertliler takas + bonservis içeren bir teklif sundu.

EN CİDDİ TAKIM MONACO

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Fransız devi Monaco, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 10 milyon Euro nakit önerdi. Bordo-mavililerin bu teklife sıcak baktığı bilinirken, karar Uğurcan Çakır'a bırakıldı.

FENERBAHÇE'DEN PARA + TAKAS

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Fenerbahçe ise Uğurcan Çakır için 5 milyon Euro nakit önerdi. Bu paranın yanında önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği Miha Zajc ve Lincoln Henrique teklif edildi. Bordo-mavili kulüp tüm teklifleri düşünmek için süre istedi.

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