Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır için takas teklifi! 5 milyon Euro da nakit veriliyor...

Fenerbahçe, yerli kaleci arayışında rotayı Uğurcan Çakır’a çevirdi. Avrupa'da birçok kulüpten resmi teklif alan Uğurcan Çakır için sarı-lacivertliler takas + bonservis içeren bir teklif sundu.

EN CİDDİ TAKIM MONACO

Fransız devi Monaco, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 10 milyon Euro nakit önerdi. Bordo-mavililerin bu teklife sıcak baktığı bilinirken, karar Uğurcan Çakır'a bırakıldı.

FENERBAHÇE'DEN PARA + TAKAS

Fenerbahçe ise Uğurcan Çakır için 5 milyon Euro nakit önerdi. Bu paranın yanında önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği Miha Zajc ve Lincoln Henrique teklif edildi. Bordo-mavili kulüp tüm teklifleri düşünmek için süre istedi.