SPOR

Fenerbahçe'den Valbuena'ya doğum günü kutlaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.09.2018 10:02 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena'nın doğum gününü kutladı.

Fenerbahçe'den Valbuena'ya doğum günü kutlaması

Sarı-lacivertli takım, 34 yaşına giren Fransız yıldızı Valbuena için bir doğum günü mesajı paylaştı. Valbuena bu sezon forma giydiği 5 maçta takımına gol ve asist katkısı yapamadı.

İşte Valbuena için paylaşılan doğum günü mesajı:

1234

PARTNERİşte en çok tercih edilen otomobil modelleriİşte en çok tercih edilen otomobil modelleri
Phillip Cocu'dan Jailson'a tam notPhillip Cocu'dan Jailson'a tam not
Aykut Kocaman: Transfer yapmadan 75 puan toplardımAykut Kocaman: Transfer yapmadan 75 puan toplardım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe mathieu valbuena Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

EURO 2024 tanıtımına Nusret damgası!

EURO 2024 tanıtımına Nusret damgası!

Aykut Kocaman: Transfer yapmadan 75 puan toplardım

Aykut Kocaman: Transfer yapmadan 75 puan toplardım

Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!

Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fenerbahçe'den Valbuena'ya doğum günü kutlaması

Fenerbahçe'den Valbuena'ya doğum günü kutlaması

Phillip Cocu'dan Jailson'a tam not

Phillip Cocu'dan Jailson'a tam not

Aykut Kocaman: Transfer yapmadan 75 puan toplardım

Aykut Kocaman: Transfer yapmadan 75 puan toplardım

Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!

Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!

Fenerbahçe’ye Martin Skrtel’den kötü haber!

Fenerbahçe’ye Martin Skrtel’den kötü haber!

Ahmet Mahirel, derbi öncesi soyunma odasına girdi ve Hasan Ali Kaldırım için dua okudu!

Ahmet Mahirel, derbi öncesi soyunma odasına girdi ve Hasan Ali Kaldırım için dua okudu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.