Fenerbahçe'den Valbuena'ya doğum günü kutlaması

Sarı-lacivertli takım, 34 yaşına giren Fransız yıldızı Valbuena için bir doğum günü mesajı paylaştı. Valbuena bu sezon forma giydiği 5 maçta takımına gol ve asist katkısı yapamadı.

İşte Valbuena için paylaşılan doğum günü mesajı:





