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Fenerbahçe'den VAR operatörü tepkisi

25.04.2021 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçındaki VAR görevlendirmesi sonrası tepki gösterdi.

Fenerbahçe'den VAR operatörü tepkisi

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında görevlendirilen VAR operatörü için tepki gösterdi.

FENERBAHÇE'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA

"Futbol Takımımızın, Süper Ligin 37. haftasında bugün Kasımpaşa ile karşılaşacağı maça atanan VAR operatörü hakkında bir açıklama zorunluluğu doğmuştur.

Geçmiş haftalarda, Takımımızın oynadığı Gençlerbirliği ve Galatasaray karşılaşmalarında görev alan, Gençlerbirliği maçımızda ofsayt golün verilmesinde, Galatasaray maçımızda alenen golümüzün iptal edilmesinde etkili olan görüntülerdeki çizgileri çizen kişinin maçımızda görev alacak olması endişe vericidir.

Bu tartışmalı isme ilişkin TFF'ye yaptığımız açık çağrı sonrası bu konuda TFF tarafından hiçbir iç soruşturma yapılmaksızın adli mercilere iletilmiş, o mecrada henüz müspet/menfi bir sonuç olmamasına rağmen bu şahıs bugün tekrar maçımıza atanmıştır.

Bu maçta yine tartışmalı bir VAR prosedürü yaşanma ve ligin kaderinin etkilenmesi ihtimali dikkate alınmaksızın yapılan bu atamanın açıklaması; en iyi ihtimalle bir hata ile daha korkutucu ihtimal ile ise bir kasıtla gerçekleştirilmiş olma olasılığıdır.

Kulübümüz, bu tehlikeli atamanın kamuoyu tarafından farkında olunmasını hassasiyetle rica etmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Kasımpaşa
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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Fenerasyon arkanızda merak etmeyin. İyi taktik ha!! Sosyal medyadan ağla, kapılı kapılar arkasında kol kola devam. Yeni toplantıları nerde yapıyorsunuz ZORLU ifşa olduktan sonra
Dostlar alışverişte görsün. Belge göster arkadaşım bir şeyi idda ediyorsan. Çocuklar bile inanmıyor artık size. Kim yönetiyor arkadaş bu fener kulubünü? Bunkarın yöneticiletinin twitterdaki ergen trollerden ne farkı var biri açıklasın. Gidin kurumsal bir şirket nasıl yönetilir onu öğrenin.
Şimdi olay şu! Bu hafta Kasımpaşa fenere maçı verecek. Zorlanırsa hakem devreye girip fenere maçı kazandıracaklar. Maçtan sonra kasımpaşa yöneticisi hakemin kendilerini nasıl katlettiğini anlatacak. Haftaya Kasımpaşa hakem yardımıyla rakinini yenip bu haftayı telafi edecek! Hayırlı işler! Tiyatroya devam nasıl olsa kimse izlemiyor artık

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