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Fenerbahçe'den Vincent Janssen hakkında sürpriz karar

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.07.2018 11:16 | Son Güncelleme

Vincent Janssen konusunda Teknik Direktör Phillip Cocu çok istekli değil.

Fenerbahçe'den Vincent Janssen hakkında sürpriz karar

Sarı-lacivertli takımın gündeminde olan Vincent Janssen konusunda Teknik Direktör Phillip Cocu çok istekli değil. Hollandalı hoca, Sportif Direktör Comolli’den bu bölge için daha farklı tipte bir golcü istedi. Ancak aranan kriterlere uygun golcü bulunamazsa o zaman geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasını giyen Janssen ismi yeniden değerlendirmeye alınacak.

(MİLLİYET)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Phillip Cocu Vincent Janssen

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çare Seydou Doumbia. Bu adamı kiralayın en az 20 atmazsa namerdim çok yırtıcı bir santrafor.
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