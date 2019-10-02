SPOR

Fenerbahçe'den yeni "kural hatası" açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.10.2019 13:38 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, Alanyaspor maçıyla ilgili verilen 'kural hatası' kararı için TFF'den bilgi ve belge talep ettiklerini ve Tahkim Kurulu'na itiraz başvurusu yapacaklarını açıkladı.

Fenerbahçe'den yeni "kural hatası" açıklaması

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızın Aytemiz Alanyaspor ile 16 Eylül 2019 tarihinde oynadığı müsabaka ile ilgili kulübümüzün yaptığı “kural hatası başvurusu” ile ilgili TFF Yönetim Kurulu kararını dün akşam saatlerinde açıklamıştır.

Talebimizin reddi yönündeki bu karara haklı hukuki gerekçelerle katılmadığımızı, bu nedenle TFF Tahkim Kurulu nezdinde gerekli başvurunun yapılacağını tüm spor kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Kulübümüz bu başvurusu bakımından TFF’nin ilgili birimlerinden özellikle;

-MHK görüşüne esas alındığı belirtilen IFAB görüşünü ve bu görüşün istenmesi amacıyla yapılan tüm yazışmaları

-TFF Yönetim Kurulu’nun bu yöndeki kararının ilgili sayfasının suretini
talep etmiştir.

Bu taleplerimizin karşılanması ile adil bir yargılama ve güçlü bir savunma gerçekleştirilebileceği ortadadır. Talep ettiğimiz belgelerin incelenmesi sonrasında detaylı başvurumuz yapılacaktır. Başvurumuzun haklılığı konusunda kulübümüzün görüş ve güveni tam olup, süreç sonuna kadar en etkin biçimde takip edilecektir" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe alanyaspor

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