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Fenerbahçe'den yılın transfer çalımı! Gece yarısı oyuncuyu İstanbul'a indirip imzayı attırdılar...

16.07.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Kulübü, Sırp futbolcu Dusan Tadic'in transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Gece yarısı yıldız oyuncuyu İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a büyük bir transfer çalımı attı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dusan Tadic'in transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmış ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere kulübümüze davet edilmiştir." denildi.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabında Tadic'in uçaktaki fotoğrafı paylaşılarak, "Futbolcu Dusan Tadic, kulübümüz ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a geliyor." ifadesi kullanıldı.

Son olarak Ajax'ta forma giyen ve bonservisi elinde olan 34 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon 13 gol atıp, 21 gol pası verdi.

İSTANBUL'A GELDİ

Ali Koç'un özel uçağıyla gece yarısı Hollanda'dan İstanbul'a getirilen Tadic ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak olan Fenerbahçe, Beşiktaş'a attığı transfer çalımıyla gündeme oturdu. Siyah-beyazlı taraftarlar Tadic transferinin ardından yönetime büyük tepki gösteriyor.

TOSIC'TEN PAYLAŞIM

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Dusko Tosic: “Sayın Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş ile sözleşme imzalaması için günlerce uğraştığım Dusan Tadic’in son kararı Beşiktaş’tan yana olmadı. Bilginize, saygılarımla.”

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