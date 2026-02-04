Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri'ye veda! Ayrılığı resmen açıklandı

Fenerbahçe Faslı oyuncusu Youssef En-Nesyri’nin, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ittihad FC’ye transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

RESMEN DUYURULDU!

"Teşekkürler Youssef En-Nesyri

Futbolcumuz Youssef En-Nesyri’nin, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ittihad FC’ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Formamızı giydiği süre boyunca sahadaki mücadelesi ve profesyonelliğiyle kulübümüze değer katan En-Nesyri’ye vermiş olduğu emekler için teşekkür eder; kariyerinin yeni bölümünde başarılar dileriz."

ARABİSTAN EKİBİNDEN VİDEOLU PAYLAŞIM!

جـاء ومعـاه ابن فـاس 😉

هاهو السـبع! 🥷🇲🇦#شتوية_العميد pic.twitter.com/GoXZ147GUM — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) February 3, 2026

BONSERVİSİ İÇİN İDDİA!

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin Al Ittihad'a transferinden 15 milyon euro bonservis bedeli kazanacak. Sevilla'nın bir sonraki satıştan kârdan %10 pay hakkı vardı fakat Fenerbahçe kâr etmediği için Sevilla pay alamadı.