Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri'ye veda! Ayrılığı resmen açıklandı

Fenerbahçe Faslı oyuncusu Youssef En-Nesyri’nin, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ittihad FC’ye transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.
"Teşekkürler Youssef En-Nesyri
Futbolcumuz Youssef En-Nesyri’nin, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ittihad FC’ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Formamızı giydiği süre boyunca sahadaki mücadelesi ve profesyonelliğiyle kulübümüze değer katan En-Nesyri’ye vermiş olduğu emekler için teşekkür eder; kariyerinin yeni bölümünde başarılar dileriz."
جـاء ومعـاه ابن فـاس 😉— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) February 3, 2026
هاهو السـبع! 🥷🇲🇦#شتوية_العميد pic.twitter.com/GoXZ147GUM
Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin Al Ittihad'a transferinden 15 milyon euro bonservis bedeli kazanacak. Sevilla'nın bir sonraki satıştan kârdan %10 pay hakkı vardı fakat Fenerbahçe kâr etmediği için Sevilla pay alamadı.
