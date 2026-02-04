SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri'ye veda! Ayrılığı resmen açıklandı

Fenerbahçe'de Faslı golcü Youssef En-Nesyri'nin ayrılığı açıklandı. Sarı-lacivertli takımla 1.5 sezon geçiren golcü oyuncu kariyerine Al Ittihad FC'de devam edecek.

Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri'ye veda! Ayrılığı resmen açıklandı
Burak Kavuncu

Fenerbahçe Faslı oyuncusu Youssef En-Nesyri’nin, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ittihad FC’ye transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

RESMEN DUYURULDU!

Fenerbahçe den Youssef En-Nesyri ye veda! Ayrılığı resmen açıklandı 1

"Teşekkürler Youssef En-Nesyri

Futbolcumuz Youssef En-Nesyri’nin, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ittihad FC’ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Formamızı giydiği süre boyunca sahadaki mücadelesi ve profesyonelliğiyle kulübümüze değer katan En-Nesyri’ye vermiş olduğu emekler için teşekkür eder; kariyerinin yeni bölümünde başarılar dileriz."

ARABİSTAN EKİBİNDEN VİDEOLU PAYLAŞIM!

BONSERVİSİ İÇİN İDDİA!

Fenerbahçe den Youssef En-Nesyri ye veda! Ayrılığı resmen açıklandı 2

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin Al Ittihad'a transferinden 15 milyon euro bonservis bedeli kazanacak. Sevilla'nın bir sonraki satıştan kârdan %10 pay hakkı vardı fakat Fenerbahçe kâr etmediği için Sevilla pay alamadı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray, Can Armando Güner ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı!Galatasaray, Can Armando Güner ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı!
Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh ile görüşmelere başladı! Kap geldi...Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh ile görüşmelere başladı! Kap geldi...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika fenerbahçe suudi arabistan ligi Youssef En-Nesyri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

Üzerine kayıtlı 3 araba çıktı, yeni açıklama yaptı

Üzerine kayıtlı 3 araba çıktı, yeni açıklama yaptı

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.