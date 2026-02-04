Galatasaray Renato Nhaga'yu İstanbul'a getirdi!

Galatasaray, Portekiz ekibi Casa Pia forması giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Renato Nhaga'nın transferini bitirdi. Sarı kırmızılı ekip, hem Nhaga hem de kulübü Casa Pia ile anlaşma sağlarken, oyuncuyu İstanbul'a getirdi.

İSTANBUL'A İNİŞ YAPTI...

Portekiz ekibi Casa Pia'dan gelen oyuncu resmen İstanbul'a iniş yaptı. İşte ilk görüntüler...

İLK SÖZLERİ...

Renato Nhaga: "Burada olduğum için çok mutluyum. Haydi Galatasaray."

BONSERVİSİ VE MAAŞI BELLİ OLDU!

Sabah gazetesinin haberine göre; Galatasaray, Gineli oyuncu için Portekiz ekibine 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Cimbom, Nhaga'ya yıllık 600 bin euro civarında bir yıllık ücret ödeyecek.

18 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

PERFORMANSI!

Bu sezon Casa Pia formasıyla 21 maçta süre alan Renato Nhaga, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Futbola Portekiz'de Casa Pia'nın altyapısına başlayan Renato Nhaga, bu sezon A takıma yükseldi.

Gineli futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2028 yılında bitiyordu.